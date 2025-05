Lutte contre le trafic de bois : vaste coup de filet de la gendarmerie dans le sud du pays

La Légion de Gendarmerie de Kolda a mené, ce mercredi 14 mai 2025, une opération d’envergure à Darou Salam, dans la zone de compétence de la brigade de Bounkiling.

Mobilisant une centaine d’hommes, dont une équipe judiciaire, un escadron d’intervention, une unité cynophile ainsi que des spécialistes du renseignement, l’opération a permis de mettre au jour l’ampleur des activités criminelles dans cette zone frontalière. Plusieurs hectares de forêt ont déjà été détruits, mettant en danger l’équilibre écologique de la région.

Le bilan de cette descente est édifiant : six personnes ont été interpellées. Les forces de l’ordre ont détruit deux meules de charbon, saisi trois machines de menuiserie — dont deux tronçonneuses — ainsi que trois charrettes et six motos, dont trois tricycles. Un fusil de chasse de calibre 12 mm a également été récupéré.

Par ailleurs, les gendarmes ont mis la main sur 447 troncs de bois, 54 planches, cinq pieds de caïlcédrats illégalement abattus, 74 kg de chanvre indien ainsi qu’une importante quantité de médicaments de contrebande.