Lutte contre la drogue : importante saisie de stupéfiants et arrestation de quatre individus à Keur Mbaye Fall

Une opération de la Brigade de Recherches de Keur Massar a permis, lundi 28 avril 2025, l’arrestation de quatre individus impliqués dans un réseau de trafic de drogue. L’intervention, menée sur la base d’un renseignement recueilli lors d’une patrouille, s’est soldée par une saisie significative de produits illicites et l’interpellation de présumés trafiquants.

C’est dans un enclos situé à Keur Mbaye Fall que les gendarmes ont effectué leur coup de filet. Sur place, ils ont découvert une quantité importante de stupéfiants, notamment cinq (05) kilogrammes de chanvre indien et six (06) grammes de haschich. Plusieurs animaux domestiques ont également été retrouvés sur les lieux : trois (03) bœufs, seize (16) moutons, deux (02) chèvres et un (01) cheval. Ces bêtes pourraient avoir été utilisées à des fins logistiques ou comme couverture pour les activités illicites.

Les quatre suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler le réseau dans son intégralité.