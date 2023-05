Lutte : Bombardier s’adresse à Sa Thiès

Bombardier affrontera Reug Reug la saison prochaine. Mais le Thiaroyois n’était pas dans son viseur. Le Mbourois espérait croiser le frère de Balla Gaye 2.

Les négociations n’ont pas abouti et la faute est à imputer, selon le B52, au petit-frère du Lion de Guédiawaye. «Sa Thiès et son staff ont fui. Ils n’étaient pas enclins à prendre ce combat», a-t-il affirmé dans Sunu Lamb.

Bombardier ne désespère pas de croiser le fils de Double Less. Il prend rendez-vous : «Qu’il attende que j’en finisse avec Reug Reug et on verra après.»

Bombardier et Reug Reug reviennent d’une défaite. Le premier s’est incliné par décision arbitrale devant Tapha Tine tandis que le second a été défaite par… Sa Thiès.