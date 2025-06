L’UCAD renforce son leadership académique en Afrique de l’Ouest : mission diplomatique et académique à Ouagadougou

Dans le cadre de sa stratégie de rayonnement régional, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) affirme son rôle de locomotive de l’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest. Du 13 au 14 juin 2025, le Recteur de l’UCAD, le Professeur Alioune Badara Kandji, a effectué une mission officielle à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, marquant une étape significative dans le renforcement des partenariats interuniversitaires africains.

Au cœur de cette visite, une rencontre institutionnelle de haut niveau entre le Pr Kandji et le Professeur Jean-François Silas Kobiané, Président de l’Université Joseph Ki-Zerbo. Les deux responsables académiques ont eu un échange approfondi sur les défis majeurs auxquels sont confrontées les universités africaines, notamment la résilience des institutions face aux crises, l’internationalisation des formations, la mobilité académique et la mutualisation des ressources pédagogiques.

À l’issue de cette entrevue, les deux universités ont réaffirmé leur volonté commune de consolider leur coopération, en misant sur une vision intégrée de l’enseignement supérieur africain, orientée vers la qualité, l’innovation et l’ouverture.

Par ailleurs, le Recteur de l’UCAD a rencontré les autorités du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), une organisation panafricaine centrale dans la régulation et l’harmonisation des standards universitaires. Ces échanges ont permis de resserrer les liens entre l’UCAD et le CAMES, autour d’objectifs partagés de reconnaissance des diplômes, d’accréditation des programmes et de promotion de l’excellence académique sur le continent.

Dans le cadre de cette tournée stratégique, le Professeur Kandji s’est également entretenu avec M. Mahawa Semou Diouf, Président de la Cour de justice de l’UEMOA. La rencontre a porté sur les perspectives de coopération entre la Cour et l’UCAD, notamment à travers le développement de partenariats juridiques et de formations spécialisées, ancrées dans les enjeux d’intégration régionale.