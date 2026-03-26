Loul Sessène : La lutte, levier de solidarité et de développement local

Au lendemain de la Korité, le village de Loul Sessène a vibré au rythme de son traditionnel tournoi de lutte. Au-delà des performances sportives, cet événement s’est affirmé comme un véritable moteur de cohésion sociale et de développement endogène, soutenu par les acteurs engagés du territoire.

Le sable de l’arène n’a pas seulement accueilli des combats de haut niveau ; il a été le théâtre d’une démonstration d’unité citoyenne. À Loul Sessène, la lutte sénégalaise confirme son statut de pilier de l’identité culturelle, structurant une jeunesse portée par les valeurs de discipline et de respect.

Un modèle de financement solidaire

L’originalité de cette édition réside dans sa portée caritative. Les recettes générées par la mobilisation populaire ne serviront pas uniquement au prestige du sport : elles sont directement réinjectées dans des actions de solidarité pour les populations locales. Ce mécanisme d’entraide permet de financer des projets de développement de proximité, prouvant que le sport peut être un outil économique puissant pour le village.

Un engagement politique de proximité

Présent lors de l’événement, Issa Sene, membre de PASTEF, a tenu à marquer son soutien à cette dynamique communautaire. Pour lui, cet accompagnement s’inscrit naturellement dans la vision de son parti, axée sur la valorisation des initiatives locales et la justice sociale.

« Accompagner cet événement, c’est soutenir concrètement un modèle où culture, sport et solidarité se conjuguent au service des populations », a-t-il déclaré, rappelant que son engagement reste fidèle aux principes de développement endogène portés par sa formation politique.

Une vision alignée sur l’intérêt national

Cette initiative locale fait écho aux orientations de l’État, qui considère désormais la culture, le sport et l’engagement citoyen comme des leviers stratégiques du développement économique et social du Sénégal.

En saluant la mobilisation des forces vives de Loul Sessène, les organisateurs et leurs soutiens appellent désormais à consolider et structurer ce type d’initiatives pour en faire des modèles de réussite reproductibles à travers le pays.