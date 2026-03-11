Loi sur l’homosexualité : Les députés en plénière aujourd’hui

Les députés sont convoqués, en séance plénière, le mercredi 11 mars 2026 à 11 H 00. L’ordre du jour porte sur l’examen du projet de loi n° 05/2026 modifiant l’article 319 de la loi nᵒ 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, modifiée.

Le ministre de la Justice, Yacine Fall, défendra ce projet de loi. Pour rappel, le Premier ministre Ousmane Sonko avait annoncé le mardi 24 février dernier, devant les députés, avoir transmis au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, le projet de loi modifiant l’article 319 du Code pénal. Le but est de renforcer les sanctions contre les actes contre nature.