Liverpool : Sadio Mané veut rester, les clauses d’un nouveau contrat…

Sadio Mané 28 ans, a dissipé les craintes que Jurgen Klopp pouvait avoir quant à son intention de quitter Liverpool cet été. Même si la star sénégalaise est une cible pour le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, rapporte thesun.ie, visité par senego.

Raison pour laquelle, il ne semble pas pressé de signer le nouveau contrat de 11,5 millions de livres par an que lui a proposé Liverpool, il y a neuf mois. Mais les propos de l’enfant de Bambali mardi sur le site du club attestent clairement indiqué qu’il n’est pas pressé non plus de quitter le champion de Premier League.

Les indices d’un bail avec les Reds

“C’est une nouvelle étape pour nous tous dans ce que nous voulons réaliser. En tant que joueurs de football, vous devez toujours être professionnels et avoir faim, dans le bon sens, pour tout gagner. Je pense que nous avons une grande équipe, un personnel formidable et que le club est incroyable. Nous avons un autre pas à franchir et de grandes choses à accomplir, donc nous ne nous arrêterons pas là. Nous devons juste croire en nous, continuer à travailler plus dur et être humbles, c’est sûr. Travailler dur et essayer de réaliser des choses de plus en plus grandes avec ce club”, a-t-il déclaré mardi sur le site du club.

Le joueur le mieux payé

Bien que l’accord actuel de Mané n’expire pas avant 2023, Liverpool veut l’attacher pour deux années supplémentaires. Les Reds sont prêts à faire de lui le joueur le mieux payé du club avec 220 000 £ par semaine pour le mettre sur un pied d’égalité avec le défenseur central Virgil van Dijk, qui devrait bientôt signer un nouveau contrat.

Cela signifierait une énorme augmentation de 70 000 £ par semaine sur son salaire actuel.

Relation Mané-Klopp

Mais on croit savoir que Mané va rester à Liverpool, au regard de cet amour voué à son manager qui a ramené le titre à Anfield, après 30 ans d’attente. En effet, l’attaquant affirme plutôt qu’il veut aider son club à remporter beaucoup plus de trophées. Et, il a rendu hommage à la façon dont le patron Klopp a fait de lui un meilleur joueur.

“C’est un grand manager et tout le monde est content de lui. J’ai de la chance de travailler avec lui, c’est certain. En tant que joueur et être humain, j’ai évolué sous ses ordres, ce qui est vraiment important pour chaque joueur. Nous pouvons voir comment les joueurs se développent dans cette équipe, donc je pense que tout vient de lui. Je le répète, c’est grâce à lui.

La Can reportée, Liverpool heureux

S’y ajoute que Liverpool a reçu un sérieux coup de pouce pour la saison prochaine avec le report de la Coupe d’Afrique des Nations en 2022. Une compétition qui devait se dérouler en janvier et février de l’année prochaine. Ce qui aurait causé des perturbations importantes pour de nombreuses équipes en Europe, y compris les Reds.

Cette décision signifie que Mane et Salah pourront rester à Liverpool pour toute la durée de la saison 2020/21.