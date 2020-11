C’est un ouf de soulagement qu’ont poussé les 4 jeunes activistes opposés au projet de lotissement des villages de Baraff, de Boucotte Mankagne, Kantène et Djibeune situés dans la commune de Niaguiss. Comme eux, les famille aussi ont retrouvé le sourire et dit leur reconnaissance aux médiateurs. Après 4 mois et 14 jours de détention préventive, Benoît Diatta, Henry Ndecky, Abdou Diémé et Idrissa Sané ont recouvré la liberté.

Cette liberté soudaine, intervenue après 4 mois et 14 jours de détention provisoire, ils le doivent au retrait fait de la plainte qu’avait déposée la mairie de Niaguiss, de l’accord des autorités administratives et de la volonté manifestée par le procureur de Ziguinchor d’apaiser la tension. Mais, surtout, de la prise de conscience, faite par la Commission nationale du Dialogue des Territoires, que la naissance d’un nouveau foyer de tension, nourri par des revendications foncières, ne peut être que dévastateur en Casamance. Et aussitôt, Benoit Sambou, son président, a lancé un processus d’échanges pour ramener tout le monde à la table des discussions. Et alors que les choses ont commencé à aller dans le bon sens et que l’apaisement a été, presque, obtenu, un certain Guy Marius Sagna est apparu dans le dossier.

“Il est venu sur le terrain raconter que des contrevérités” a déclaré Xavier Diatta qui a déploré l’intrusion de l’activiste dans ce dossier déjà bouclé. Pour en arriver à cet apaisement, Xavier Diatta a fait savoir que “la CNDT a agi sur trois volets: un volet social qui consiste à aider les gens à sortir de prison, un volet de correction sur la question des parcelles et enfin un troisième volet qui repose sur un aspect économique; vu que les marchés de Ziguinchor et d’Oussouye étouffent.” Dans cette dynamique, Xavier Diatta soutient que “la CNDT travaille en collaboration avec ces communes -citées plus haut- afin d’identifier des ressources naturelles qui permettront, justement, un programme d’intercommunalité pour que les populations puissent se brasser sans pour autant qu’il y ait des conflits comme celui de Niaguiss ou ailleurs.”

Face à la presse locale à Ziguinchor, le porte-parole de la CNDT a insisté sur l’importance du dialogue, en faisant savoir que “le conflit de Niaguiss n’est pas un problème inhérent uniquement à la Casamance comme certains le préconise.” Une allusion directement faite à Guy Marius Sagna qui a déclaré que “c’est en Casamance, seulement, que les gens font ce qu’ils n’osent faire ailleurs.” Contrairement aux déclarations “incendiaires” de Guy Marius Sagna, Xavier Diatta a fait savoir que “la CNDT a énormément de dossiers de conflits de ce genre.” Auparavant, Kewoulo avait appris que “cela fait plus d’un mois que la CNDT a été informée de cette situation.” Et, aussitôt alertée de la situation de conflit qui règne dans la zone, Benoit Sambou et les siens ont pris leur bâton de médiateurs pour trouver une solution -acceptable pour tous- à l’affaire.

Préférant l’ombre des diplomates, synonyme d’efficacité, à la lumière des politiciens et des activistes, l’équipe de Benoit Sambou s’est dite consciente que, après ce cap crucial qu’est l’obtention de la libération des jeunes opposés au projet de lotissement initié par la mairie de Niaguiss, les prochaines étapes seront déterminantes dans la résolution définitive de ce conflit dont personne ne peut augurer l’issue. Pour rappel, opposés au projet de lotissement de leurs champs, des jeunes impactés par le projet étaient allés détruire les bornes implantées par la mairie. Et les autorités locales de Niaguiss, accusées de prédation foncière, avaient porté plainte; conduisant à l’arrestation, en juin dernier, des 4 jeunes gens.