"Listes parrainées par Macky Sall": Sonko persiste et signe...

Le leader de Yewwi Askan Wi persiste et signe. Hier à Louga, dans le cadre de la campagne électorale en perspective des élections législatives de dimanche prochain, Ousmane Sonko déclare: “Voter les autres listes, à par celles de Yewwi-Wallu, c’est voter pour Macky Sall”. Et de poursuivre : «Certains ne veulent pas entendre cela, mais il faut savoir encaisser et souffrir”.

Aux coalitions Aar Sénégal et Bokk-Gis-Gis Ligueey, dont les leaders sont montés au créneau pour lui apporter la réplique, le leader du Parti Pastef soutient “qu’une opposition qui, du matin au soir, ne dit rien sur Macky Sall et qui ne s’intéresse qu’à Sonko ça c’est l’opposition dans l’opposition”.

Mais l’ancien parlementaire ne s’est pas arrêté là. Ousmane Sonko n’a pas manqué de mettre en garde l’administration territoriale.

“Je m’adresse aux gouverneurs et préfets: quel que soit le discours que Macky Sall va leur tenir, s’ils agissent dans le sens d’installer la tension dans le pays, leur responsabilité sera engagée. Qu’ils respectent les Sénégalais”, les a-t-il menacés. L’opposant politique de préciser, toutefois, que “si ces élections sont régulières, nous accepterons les résultats, dans le cas contraire, nous allons contester”.