L’invulnérabilité : une illusion de perfection (Par Doyen Ismaila Mbaye)

L’Invulnérabilité est une tendance naturelle à vouloir se montrer fort, infaillible et capable de dominer ses émotions. Présenter l’image de quelqu’un qui réussit tout, sans effort, sans contre performance, sans obstacle. Mais comment un individu invulnérable pourrait-il alors être un modèle de dépassement, de persévérance et de résilience s’il n’a pas une personnalité mentalement aguerrie? autrement dit, forgée dans la reconnaissance des difficultés et dans la capacité de les surmonter? Cette injonction de perfection pousse à vouloir tjrs projeter la meilleure image de soi ( besoin cathodique) et montrer une verticalité, sur les gens et sur les circonstances.

Tout au contraire, notre vulnérabilité est une opportunité, une ouverture sur l’autre. Montrer son émotion vraie ; qu’on peut être

touché, fatigué, blessé et qu’on doit s’améliorer. Montrer aussi ses joies personnelles. Cette attitude rend la relation plus humaine. S’entraîner à montrer sa vulnérabilité est un facteur d’efficacité . L ‘individu stressé au travail , ne s’en ouvre pas souvent à sa famille. Il affiche une humeur dévastatrice qui malheureusement bloque toute expression de compréhension et de compassion de la part des proches . Être vulnérable, c’est être généreux confiant