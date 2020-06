Linguère : Un homme se donne la mort par pendaison.

Un homme du nom de Adama Dème âgé de 42 ans s’est donné la mort par pendaison, ce dimanche. Le drame s’est est déroulé à Domoke, un village situé dans l’arrondissement de Barkédji, département de Linguère.

Alertés, la gendarmerie et les sapeurs pompiers ont rallié les lieux pour constat et acheminement de la victime à la morgue de l’hôpital de Linguère. Les mobiles de cet acte regrettable ne sont pas encore déterminés. En tout état de cause, signale-t-on, la victime venait juste de baptiser son dernier fils quelques jours auparavant…