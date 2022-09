Le choc des titans. Ce mardi soir, les passionnés de ballon rond vont pouvoir se régaler avec une affiche particulièrement alléchante opposant le Bayern Munich au FC Barcelone. Deux clubs qui ont été à la lutte pratiquement tout l’été puisque les Catalans ont tout fait pour recruter Robert Lewandowski, la machine à marquer des buts de l’écurie allemande. Et ils y sont parvenus malgré d’énormes soucis financiers. Un peu moins de deux mois après son départ de Bavière, le Polonais va donc faire son grand retour à l’Allianz Arena.

Le grand retour de Lewandowski

Un terrain qu’il connaît par coeur et où il espère briller sous ses nouvelles couleurs lors de la deuxième journée des phases de poule de l’UEFA Champions League. Sans grande surprise, Lewy sera titulaire dans le onze de départ de Xavi. Le technicien espagnol devrait opter pour un 4-3-3 avec Ter Stegen dans les cages. Devant lui, le quatuor Balde-Eric Garcia-Araujo-Koundé a des chances de démarrer la rencontre. Toutefois, Marcos Alonso pourrait aussi être aligné à gauche dans le onze de départ à la place de Balde selon certains médias ibériques.

Au cœur du jeu, le trio Pedri-Busquets-Gavi aura fort à faire pour aider les Blaugranas à avoir la maîtrise du jeu. Enfin, pour accompagner Robert Lewandowski, Xavi misera a priori sur Ousmane Dembélé et Raphinha. Un trio offensif qui risque de donner le tournis aux Allemands. Ces derniers devraient d’ailleurs évoluer en 4-4-2, alors que Julian Nagelsmann devra composer sans Kinglsey Coman et Bouna Sarr, blessés. Devant l’indéboulonnable Manuel Neuer, le quatuor Davies-Lucas Hernandez-De Ligt-Pavard devra contenir les assauts espagnols.

Le duo Mané-Thomas Müller

Pour remporter la bataille du milieu tout en apportant de la percussion offensivement, l’écurie munichoise comptera sur Musiala-Sabitzer-Kimmich-Leroy Sané. Enfin, le Bayern Munich comptera sur le duo Sadio Mané-Thomas Müller pour faire parler la poudre. D’autres journaux sportifs indiquent cependant que Nagelsmann pourrait opter pour un 4-2-3-1 avec Mané en pointe soutenu par Musiala, Müller et Sané. Ce qui est certain, c’est que les deux techniciens vont sortir l’artillerie lourde pour remporter ce choc et prendre la tête du groupe C. Coup d’envoi ce soir à 19h00 GMT.