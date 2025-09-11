La liberté de la presse dans le monde au plus bas depuis 50 ans, selon un rapport

La liberté de la presse s’est considérablement dégradée depuis cinq ans dans le monde et a touché son point le plus bas en 50 ans, selon un rapport de référence sur la démocratie publié jeudi.

« L’état actuel de la démocratie est inquiétant », a souligné auprès de l’AFP Kevin Casas-Zamora, secrétaire général du groupe de réflexion International Idea basé à Stockholm. Plus d’un pays sur deux dans le monde (54%) a enregistré entre 2019 et 2024 une baisse de l’un des cinq indicateurs clés de ce qui définit une démocratie, selon ce rapport. « La conclusion la plus importante de notre rapport est probablement la détérioration très grave de la liberté de la presse dans le monde », a ajouté Kevin Casas-Zamora.

Entre 2019 et 2024, elle a connu « sa plus forte baisse enregistrée au cours des 50 dernières années ». « Nous n’avons jamais observé une détérioration aussi grave d’un indicateur clé de la santé démocratique », a précisé le responsable. La liberté de la presse s’est dégradée dans 43 pays répartis sur tous les continents, dont 15 en Afrique et 15 en Europe.

D’autre part, « il y a l’impact très négatif de la désinformation, dont une partie est réelle et dont une autre est utilisée comme prétexte par les gouvernements pour restreindre la liberté de la presse », explique Kevin Casas-Zamora.