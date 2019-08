Après la libération de Guy Marius Sagna, la réaction d’Ousmane sonko n’a pas tardée. Ci dessous son post publié sur Facebook.

« Aucune autorité judiciaire ou administrative n’est à remercier ou à féliciter pour cette liberté dont Guy n’aurait jamais dû être privée. Les seuls qui méritent ces égards sont le concerné, pour son endurance et sa constance dans la résistance au zèle d’un ministre de la justice qui veut plaire à Macky SALL, ses vaillants avocats et ses fidèles soutiens qui n’ont fait montre d’aucune faiblesse face à l’épreuve.



Ce qui se passe dans ce pays est une honte pour la gouvernance de Macky SALL plus que jamais confrontée à la crise nationale multiforme, résultat de son incompétence et son manque de vision et de projet crédible pour le Sénégal.



Mais ne nous y trompons pas, tous ces contre-feux sont allumés à dessein pour détourner l’opinion et les citoyens engagés de l’essentiel : cette gestion scandaleuse de toutes nos ressources naturelles par Macky SALL, Aliou SALL et Aly Ngouye NDIAYE, entre autres. Mais c’est peine perdue. Comme dit un proverbe bien de chez nous (sathie boudoul raw diaroul yaxi nélaw). Usez et abusez de vos pouvoirs pendant que vous le pouvez encore. Sachez cependant que ces crimes économiques et financiers sont imprescriptibles et, tôt ou tard, les pendules seront remises à l’heure.



Je réitère ici mon appel solennel au maintien de la mobilisation pour mettre un terme à la spoliation familiale et partisane de nos richesses collectives. Que chaque Sénégalais, debout, fasse comme Guy Marius SAGNA pour dire non à la dictature. »