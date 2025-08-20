Liaison Dakar-Ziguinchor: Le navire Aline Sitoé Diatta remis en service après 2 mois d’arrêt technique

Le navire Aline Sitoé Diatta, emblème des liaisons maritimes entre Dakar et Ziguinchor, a repris la mer le mardi 19 août 2025 après deux mois d’arrêt technique pour maintenance. Cette nouvelle ravit les voyageurs et les amoureux de la Casamance.

C’est dans une ambiance chaleureuse que le bateau a levé l’ancre depuis la gare maritime internationale de Dakar, sous les regards satisfaits des autorités portuaires. Ces dernières ont salué la patience des usagers durant la période de suspension, marquée par une forte demande de transport vers la Casamance. Le navire Aguène avait assuré le relais pendant cette interruption, débutée le 30 juin 2025 pour des travaux techniques programmés.

La reprise de l’Aline Sitoé Diatta marque le retour d’un service vital reliant la capitale sénégalaise à la région sud du pays. Réputé pour son confort et sa sécurité, ce bateau offre une alternative fiable et attrayante au transport routier ou aérien, souvent plus coûteux ou contraignant.