L’exploitation prochaine des hydrocarbures au menu du Dialogue national

D’autres défis ou points attendus du Dialogue national, c’est l’exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières. Pour Macky Sall, l’expérience en Afrique prouve à suffisance que ces ressources suscitent souvent la convoitise, des rivalités géostratégiques et des actes malveillants, allant de la piraterie au sabotage, voire au terrorisme.

Macky Sall au dialogue nationale : ”le disso fait parti de notre identité socioculturelle”

« Comme gouverner c’est prévoir, nous souhaitons le meilleur en nous préparant au pire. C’est pourquoi, nous avons considérablement renforcé les capacités opérationnelles de nos Forces de défense et de sécurité, afin qu’en tout temps et en tout lieu, elles soient à la hauteur de leur mission de veille sur nos ressources naturelles », a-t-il expliqué, en réitérant sa détermination pour l’exploitation sécurisée, transparente, inclusive et durable des ressources.

A l’en croire, les ressources naturelles appartiennent au peuple et son exploitation et sa gestion doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables.