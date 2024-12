L’essentiel de l’actualité nationale du jour

1- Diplomatie : Dakar et Abu Dhabi veulent renforcer leur coopération

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye et Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, ont exprimé jeudi, à Abu Dhabi, leur volonté commune de renforcer la coopération entre leurs deux pays dans plusieurs domaines.

”C’est avec un grand plaisir que j’ai été reçu par Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Ensemble, nous avons exprimé notre volonté commune de renforcer la coopération entre nos deux nations, notamment dans des secteurs clés tels que l’énergie, les infrastructures, le numérique, l’éducation et l’agriculture’’, a indiqué le président Faye dans un message partagé sur le réseau social X, visité par l’APS.

Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé mercredi aux Émirats arabes unis pour une visite officielle de 48 heures à l’invitation de son Altesse Mohamed Bin Zayed.

”Cette rencontre ouvre de nouvelles perspectives pour des partenariats innovants et bénéfiques pour nos peuples’’, a souligné la présidence sénégalaise.

Après les Émirats arabes unis, le chef de l’Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu vendredi, à Doha, au Qatar, où il va participer à un forum consacré aux enjeux globaux.

2- Assemblée nationale : Vers la révocation de Barthélémy Dias de son poste de député

Selon des informations de DakarActu, une procédure serait en cours aux fins de révoquer le député Barthélémy Dias de l’Assemblée nationale. Le ministère de la Justice aurait envoyé une note au bureau de l’Assemblée nationale pour demander la destitution de M. Dias de son poste de député.

3- Commercialisation : La SONACOS veut collecter 300.000 tonnes de graines d’arachide

La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) envisage de collecter 300.000 tonnes de graines d’arachide au cours de la nouvelle campagne de commercialisation des récoltes 2024-2025, a appris l’APS, jeudi, à Louga (nord), de son directeur général, El Hadji Ndane Diagne.

C’est un objectif fixé par la SONACOS et le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, selon M. Diagne.

El Hadji Ndane Diagne dit être « confiant » quant à la capacité de la SONACOS à atteindre la quantité de graines d’arachide souhaitée, avec l’aide des entrepreneurs prenant part à la collecte.

4- Levée de fonds supposée infructueuse : L’argentier de l’Etat avertit !

Le Ministère des Finances et du Budget a-t-il essuyé une levée de fonds infructueuse sur le marché financier régional ? L’argentier de l’Etat du Sénégal vient de briser le silence sur la question.

Dans un communiqué de presse parcouru par iGFM ce jeudi, le ministère des Finances et du Budget, qui dément toute levée de fonds infructueuse le 29 novembre dernier, a tenu à avertir. Il n’exclut pas ” d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs et complices de ces actes susceptibles de nuire à la réputation du Sénégal et à la confiance de ses partenaires.”

” Il est vrai que dans le calendrier indicatif communiqué en février 2024, une émission était prévue pour le 29 novembre 2024. Cependant, en raison de la mobilisation réussie le 15 novembre 2024 d’un montant de près de 92 milliards Fcfa couvrant les prévisions initiales de 25 milliards Fcfa, cette émission n’a pas été finalement confirmée ”, clarifie le département.

Il explique que la mobilisation de 92 milliards, combinée à d’autres financements externes, a permis de renforcer la situation de la trésorerie et d’annuler l’émission initialement envisagée pour le 29 novembre 2024.

5- Après l’incendie qui a décimé une famille à Mbour : Maimouna Dièye au chevet des proches

Le Ministre de la Famille et des Solidarités, Maimouna Dièye, était ce jeudi à Mbour pour présenter ses condoléances et ceux du gouvernement suite à l’incendie qui a provoqué la mort de six membres d’une même famille.

”Au nom du Président et du Pm, ainsi que de l’ensemble du gouvernement, nous tenons à témoigner à la famille notre peine et notre compassion. Ma peine est d’autant plus grande pour la femme que je suis de voir Ramatoulaye Dieng et ses enfants partirent dans cette tragique circonstance. Certes nous appartenons à Dieu, certes nous lui ferons retour donc nous ne pouvons que nous plier à la volonté du Bon Dieu ”, a soutenu le Ministre

Elle affirme que la justice est en train de faire une enquête et que quand elle a eu écho de cette terrible nouvelle, elle a appelé le gouverneur pour s’enquérir de la situation.

”J’étais hors du pays, il m’a expliqué la situation. Tous les Sénégalais ont été touchés et affligés par ce drame. Nous présentons nos sincéres condoléances au président du Conseil départemental, au maire de Mbour et à toute la population mbouroise”, dit Maimouna Dieye, qui prie pour le repos de l’âme des victimes.