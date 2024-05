L’Espagne approuve la reconnaissance de l’État de Palestine.

En Espagne, le Conseil des ministres de ce mardi 28 mai a approuvé la reconnaissance de l’État de Palestine. C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du gouvernement Pilar Alegria, lors d’une conférence de presse à Madrid. Pour Mme Alégria, ce mardi 28 mai, “est un jour historique”.

« Une reconnaissance de l’État de Palestine, « signifie, commencer à payer une dette que… »

Un peu plus tôt dans la journée, le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares, indiquait déjà qu’une reconnaissance de l’État de Palestine serait pour la communauté internationale, une manière de « payer une dette qu’elle doit depuis 76 ans à un peuple dont l’identité a souvent été méprisée, dont les terres ont été occupées et dont les institutions ont été niées ».

Le but n’est pas de nuire à Israël, au contraire, il s’agit de le rassurer et de lui “donner des garanties”.

« Le seul moyen possible de parvenir à un avenir pacifique est un État palestinien »

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a abondé dans le même sens que M. Albares. Pour lui, « le seul moyen possible de parvenir à un avenir pacifique est un État palestinien qui coexiste avec l’État d’Israël dans la paix et la sécurité ».

Ils appellent à « l’élimination d’Israël et à la création d’un État terroriste islamique… »

Le pays de Netanyahou n’est clairement pas de cet avis. Via son ministre des Affaires étrangères Israël Katz, il a exprimé toute sa colère contre la nation ibérique pour avoir pris une telle décision.

L’Espagne est désormais le « complice des appels au génocide des Juifs », a pesté M. Katz sur X.

Plus spécifiquement, il a rappelé que la ministre espagnole du Travail Yolanda Dias Perez, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, et le chef suprême iranien l’Ayatollah Ali Khamenei, appellent à « l’élimination d’Israël et à la création d’un État terroriste islamique palestinien, du fleuve à la mer ».