Les promesses aussi s’ennuient (Par Elie Charles Moreau)

« Restez avec nous : il se fait tard ! » disait le Président Abdou Diouf s’adressant à son prédécesseur, Léopold Sédar Senghor, optant « de se retirer de la chose politique et de suprêmes charges d’Etat » afin, ajoutait-il « de se consacrer pleinement à son œuvre poétique ». Entre ces deux dates, beaucoup d’eaux- vannes ont coulé sous les ponts et/ou dégouliné en nos rues, en nos avenues et boulevards et jusqu’aux vénelles de banlieues.

Entre ces deux dates, aussi, est venu au monde, à Ndiaganiao, petite bourgade cosmopolite, un certain Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour, quarante et quatre années après, devoir présider aux destinées de la République et de la Nation sénégalaises. Et aux nôtres naturellement. Légalement. Légitimement. Un certain dimanche 24 de Mars 2024. Et, de quelle manière ? Bellement, pardieu ! Et au premier tour. Et, en vrai de vrais, pour la première fois depuis la mutation du Sénégal de colonie à République « indépendante ».

Et à une majorité qui, à défaut d’être écrasante, et en plus d’être très confortable, consolidait et son statut et ses attributs : de « gardien de la Constitution », comme disait le Doyen Elhadj Mansour Mbaye. Et, ainsi, lui permettait d’avoir « tous les pouvoirs ». Mais, encore, dans l’immense fatras des touts et des riens qui nous déterminent et donnent du sens à nos trajectoires de vie, « de disposer du dernier mot ». Tout cela pour en arriver à dire quoi ? Qu’il se fait tard, Monsieur le Président, et à raisons fort aisées à justifier, dans la tête, dans l’esprit et dans le cœur, de millions de nos compatriotes. Parce que trop de familles, de tous ordres et natures, ne peuvent toujours pas faire le deuil de leurs morts et disparus.

Que, dix sept mois après l’avénement d’un pouvoir du sceau d’un triptyque plus qu’enchanteur – « Jub. Jubël. Jubbënti », on en est toujours à attendre les redditions de comptes, Tout autant, à voir et à constater, à la pelle, les prisons se remplir de malfrats aux petits pieds, de voleurs de poulets et petits vendeurs de chanvre indien tandis qu’impunis vaguedivaguent, au su et au vu de tout le monde, tellement de dits « bandits à col blanc » et dits « criminels économiques et financiers ». Comme si rouler à deux vitesses était la tacite prédestination de la Justice si, au fond, devoir traîner les pieds ne lui était réelle marque de fabrique ?

Toutes choses dont je doute sincèrement. Et de tout cœur ! Comme je ne doute, pas une fois, de la bonne foi qui vous emplit de devoir honorer toutes les promesses que nous eûmes formulées, que vous eûtes à valider et à (nous) rappeler le trop court temps de votre campagne électorale. Certes, le temps de la justice n’est pas et ne saurait être celui de la politique. Mais, face à la volonté majoritaire d’un peuple, comme « la nausée », redemanderait Jean Paul Sartre, le temps de la justice pourrait-il prendre le dessus ? C’est ma question et La Question !

Et, au nom de pouvoirs, à vous seul conférés, vous détenez les réponses idoines à nos urgences, déjà plus-que- pressantes ! C’est vrai, votre rôle est des plus ingrats. Mais, c’est à vous, seul, que revient, tout à la fois, le droit et devoir, et en Suprême Magistrat, d’user de ces verbes du premier groupe que je mets en grappe et vous remets : de nommer et de dégommer, de remplacer et de replacer, de veiller et de surveiller, d’arbitrer et de trancher. Sans frémir et sans férir, allez-y, lors, Monsieur le Président ! Le Peuple sénégalais vous a, somptuairement, donné mandat d’agir en son nom : allez jusqu’au bout de ses quêtes et requêtes !

Car, au final, il n’est qu’honneurs et bonheurs mêlés, comme autant de traces et de marques pour vous survivre et, somptueusement, vous installer en immortalité ! Monsieur le Président, de toutes les latitudes du territoire, comme à autant de mots de ralliement, pour vous apprécier, il est des termes qui reviennent en permanence : sur votre « gentillesse et votre « courtoisie », votre « pondération » et vos « capacités : d’écoute, d’organisation et de méthode », etc.

Et, c’est tant mieux pour vous et, inévitablement, pour nous qui vous supportons et, de diverses manières, vous accompagnons. Mais, ce n’est pas à vous qu’on apprendra l’art et la manière d’administrer un État, qui plus est de droit ! Ce n’est pas à vous non plus qu’on apprendra que tout est politique et qu’on ne sort jamais de la politique ! Que, surtout, les problèmes et questions de tous les jours n’ont et n’appellent que des solutions et réponses politiques !

Et, plus encore, que la politique, à défaut d’être une jungle, est un espace pas pour des romantiques et enfants de cœur apparentés ! Toutes évidences qui en confortent une autre et, surtout, en ce laps de temps au bout duquel, en 2029 pour être précis, vous devrez présenter bilan d’exercice (s).

Et c’est de Marx que je la prends en ces mots : « Les idées dominantes sont les idées de la classe dominantes ». Et, dès lors, que reste t-il à faire ? Non pas à faire mais, froidement, à refaire le tour complet du propriétaire !

C’est à dire, puiser – systématiquement sinon de façon « systémique » – dans le vivier du Parti, voire de la Coalition-Pastef, les personnes-ressources et à compétences avérées, secteur par secteur, à responsabiliser. Et aux « places qu’il faut » ! Ce pourrait être le chemin des plus courts et des plus sûrs pour savoir qui est qui, pour dévisager les inévitables « infiltrés » et, ainsi, faire et voir tomber tellement de masques et autant de détracteurs. Et puis, quoi, Monsieur le Président ?

Ah ! De tout cœur, je loue votre volonté de stabiliser les mondes et familles sous votre tutelle ! Mais, partant du fait que « les bons comptes font ( et feront toujours) les bons amis », convenez avec moi, qu’il est des préalables et qui passent bien avant tout désir de « pardon et réconciliation ». Il s’agit, avant tout, de solder des comptes : tous les comptes !

Après tel fait, ce sera le vrai temps de concilier et réconcilier les adversaires et ennemis d’hier ! Ce serait même un sublime temps pour inviter nos compatriotes, à défaut de pouvoir les convertir au patriotisme, les convier à la nécessité impérieuse de réapprendre à s’aimer et à, sincèrement, aimer le Sénégal ! Toutes choses à, toutefois, accomplir lentement et sûrement. Certes, au nom du refus de toutes inutiles vitesses et de toutes les précipitations pouvant décrédibiliser le fonctionnement judicieux du « Jub. Jubël. Jubbënti ». Absolument. Mais, en des délais raisonnables, tout de même ! Car, il n’est plus temps à encore accorder au temps !

Déjà que les temps d’attentes populaires étouffent même celles et ceux-là qui n’ont rien à craindre quant à leur sort et à leur devenir : parce qu’on ne leur avait confié ni parapheur ni cachet, encore moins conféré pouvoir d’ordonnancer quelque dépense que soit. Et pour suspendre tout dire, qu’ajouter à mes propos ?

Presque rien. Pas grand‘chose, Monsieur le Président. Si ce n’est formuler un souhait et un seul et des plus ardents : Qu’entre le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko et vous, il ne puisse y avoir ni zones d’ombre ni place pour le diable ! Et, s’il fallait quelqu’intrus ou acte, entre vous deux, que ce soit, absolument, de renouveler et de consolider le pacte de loyauté qui, depuis au moins 4.165 jours et des poussières, vous assemble et justifie, sans éraflure, le concept :« Diomaye môye Sonko ». Et vice-versa. Le député, Cheikh Bara Ndiaye, parlant d’eux, les qualifie par « Ousseynou ak Assane » : une appellation des plus contrôlées. Certainement. (……)

Elie Charles Moreau