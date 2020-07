Les modalités de passage des élèves en classes intermédiaires connues

Les modalités de passage des élèves des classes intermédiaires sont définies, pour l’élémentaire, il faut avoir une moyenne d’au moins 4,5/10 pour passer en classe supérieure. Pour le moyen secondaire, il faut avoir une moyenne d’au moins 9/10.

Et pour les élèves dont la moyenne est comprise entre 4 et 4,49 pour l’élémentaire et entre 8 et 8,99 pour le moyen secondaire, ils ont la possibilité de faire des réclamations qui seront étudiés par l’équipe pédagogique de l’Établissement qui devra soumettre l’élève à un test.