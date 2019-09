Les établissements privés répondent à Cheikh Oumar Anne : « on avait déjà décidé de ne pas accueillir les étudiants de l’Etat »

Les établissements d’enseignement supérieur du privé n’étaient pas disposés à accueillir les bacheliers orientés par l’Etat, a fait savoir leur représentant, Jean Marie Sene, suite à la décision jeudi du ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne d’orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques.

«Celui qui n’est pas capable de payer 2017-2018 et 2018-2019, comment peut-il prendre des engagements pour payer les frais scolaires des bacheliers de 2019. Nous avons dit, non, il faut savoir faire un break, s’arrêter et évaluer. Car l’Etat n’a pas les moyens, il n’a qu’à trouver d’autres solutions. Cela ne nous cause aucun problème, car nous existons depuis 20 ans », a dit M. Sène au micro de la Rfm.

Pour l’année 2019-2020, ce sont donc plus de 50.000 bacheliers qui doivent être orientés dans le public par l’Etat. Une décision du ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne, évoquant la volonté du gouvernement de réduire la dette qu’il doit aux universités et instituts privés.

« Conformément à la décision du gouvernement d’orienter l’ensemble des nouveaux bacheliers 2019 dans les établissements publics de l’enseignement supérieur, à ce jour, sur les 57 130 nouveaux bacheliers, 52 221 ont déjà effectués leur inscription sur la plateforme Campusen », a déclaré M. Anne.

A l’en croire, « le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les actions suivantes : terminer l’ensemble des infrastructures relatives au programme d’extension des universités, terminer la construction et l’équipement de 100 laboratoires scientifiques, terminer et réceptionner 7 ENO (espaces numériques ouverts) ».

Mais aussi, recruter 200 enseignants, construire 200 bureaux dans les universités, réceptionner certaines universités en cours de construction dans le pays, réceptionner des amphithéâtres en cours dans les universités pour permettre d’arriver à une année scolaire 2019/2020 paisible.