Léona Niassène : Le Khalife menace d’envoyer des djins au palais de la république

Le Khalife de Léona Niassène est rouge de colère contre le président Macky Sall. Le marabout a d’ailleurs fait savoir qu’il s’opposera à toute interdiction de leur ziarra en cette période où on parle de deuxième vague de la maladie du coronavirus au Sénégal.

Dans une rencontre tenue le week-end, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse « Oumaima» a déclaré haut et fort, selon Les Echos, qu’« aucun être vivant ne les empêchera de célébrer la ziarra annuelle organisée à Léona Niassène ». « Nous sommes prêts à tout. Celui qui s’aventure à nous interdire notre ziarra, nous allons lui ôter la vie tout bonnement », a ajouté le Khalife.

Le guide religieux qui semble avoir une dent contre l’État du Sénégal de poursuivre : « Je retire la demande d’audience que je voulais introduire et que Macky Sall sache que je ne lui accorderai aucune audience. Nous avons reporté l’édition de l’année dernière par courtoisie mais, cette année, nous allons l’organiser de gré ou de force. Maintenant, si le président de la République veut avoir des soucis avec les djinns de Léona, qu’il l’interdise. En plus, j’interdis l’accès aux forces de sécurité. Celui qui s’aventure ici sera transformé en âne et tout véhicule troqué en cafard ».