Leadership par l’exemple : Sonko applique le “Don de soi” à la tête du gouvernement (Par Magued Wade)

Le député Ousmane Sonko avait inauguré son mandat de parlementaire en cédant son salaire à des œuvres sociales. Du jamais vu dans l’histoire de l’Assemblée nationale. Bis repetita, sept ans plus tard, en sa qualité de Chef du gouvernement, il renonce à son salaire, faisant sienne le mot d’ordre cher à Pastef, à savoir : “Don de soi”.

Dans un contexte économique caractérisé par une raréfaction des ressources publiques, il accepte de réduire de moitié le budget de la Primature, et cela dans la droite ligne du Plan de redressement économique et social, véritable pilule amère en attendant des lendemains meilleurs. “Charité bien ordonnée commence par soi-même”, dit l’adage.

Nous saluons et soutenons le geste fort du Premier ministre, qui incarne assurément le leadership par l’exemple !

Toutefois, il paraît bien seul au sommet de l’État dans la diète qu’il s’est imposée ! Nos deux autres institutions que sont la Présidence de la République et l’Assemblée nationale devraient lui emboîter le pas, suivies en cela par les ministres, les directeurs des entreprises d’État et les présidents de conseil d’administration et de surveillance. Le plan de redressement économique demande aux populations des sacrifices, les dirigeants doivent être les premiers à se serrer la ceinture !

Le dernier rapport trimestriel d’exécution budgétaire n’avait pas mentionné les dépenses relatives aux deux institutions de la République et à celle de la Primature.

Nous osons espérer que l’erreur sera rectifiée lors du prochain rapport, car il ne saurait être question de dérogation pour qui que ce soit !

C’est un devoir de transparence à l’égard du peuple souverain !

Mr Wade Magued Doyen