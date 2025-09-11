Le tribunal de flagrants délits de Dakar : Hazir Cisse condamné pour avoir loué son appartement à des prostituées à la Cité Mixta

Le tribunal de flagrants délits de Dakar a condamné jeudi dernier, Hazir Cissé, un propriétaire d’appartement, sis à la Cité Mixta. Appelé Kana, il a écopé d’un mois de prison assorti de sursis pour proxénétisme et devra payer une amande de 50.000 F Cfa.

En effet, Kana a logé trois jeunes prostituées Nigérianes dans son appartement. Jugées en même temps le sieur Cissé, deux d’entre elles ont écopé de trois mois de prison avec sursis pour « défaut de carnet sanitaire, prostitution et outrage public à la pudeur », tandis que le troisième a été relaxée.

Tout est parti d’un appel vidéo WhatsApp adressé à Aïda Coulibaly, la déléguée de quartier, par un habitant du quartier nommé Birame. Celui-ci a rapporté que des jeunes femmes nigérianes ont apostrophé les passants la nuit pour proposer des rapports sexuels tarifés. Informée, Mme Coulibaly a aussitôt saisi la Brigade des mœurs, qui a débusqué Hazir Cissé et trois jeunes femmes à savoir : Onynkansola Akeju, Emmanuella Orieze et Hélène Ozato Adagbonyin dans un appartement loué à la Cité Mixta, selon le journal Les Echos.

Lorsqu’elles ont été entendues, seule Onynkansola Akeju a assumé son statut de prostituée, contrairement aux autres. Après leur audition, elles ont été placées sous mandat de dépôt le 21 juillet 2025 à la suite de leur déferrement au parquet.

Devant la barre jeudi dernier, seule Onynkansola Akeju, 25 ans, a confirmé son statut de prostituée. « Je reconnais que je me prostitue, mais pas dans cet appartement. Je le fais dans les hôtels et les bars. Je suis détentrice d’une carte sanitaire puisque je fais mes visites régulièrement. J’avais même montré mes documents aux enquêteurs » a-t-elle déclaré.

Ses deux compatriotes, une étudiante en médecine du nom de Emmanuella Orieze; 23 ans et une femme mariée de 37 ans, nommée Helene Ozato Adagbonyin, ont encore nié toute implication. Hazir Cissé, 35 ans, a admis avoir loué l’appartement aux jeunes femmes pour 25.000 F Cfa la journée, tout en niant savoir qu’elles s’y livraient à la prostitution, détaille le quotidien d’information.

Le procureur a requis quatre mois de prison ferme et 500.000 F Cfa d’amende contre Hazir Cissé. Il a aussi requis la relaxe de Onynkansola Akeju qui avait en sa possession son carnet sanitaire et trois mois de prison contre les deux autres dont les éléments de preuves font défaut.

La défense, de son côté, a dénoncé des accusations infondées et ciblées, pointant du doigt la déléguée de quartier qu’elle a qualifiée de «xénophobe ». « elle fait une concurrence déloyale puisqu’elle aussi loue des appartements. Mon client fait une activité régulière qui est de louer des appartement. Elle n’a pas eu le courage de venir affronter mon client. Son audition ne peut pas être prise comme élément de preuve. Cette dame est xenophobe », a déclaré Me Danfa, l’avocat de Hazir Cisse.

Finalement, le tribunal a condamné Hazir Cissé à un mois de prison assorti du sursis en sus d’une amande de 50.000 F Cfa, relaxé Onynkansola Akeju et infligé trois mois de prison avec sursis à ses deux compatriotes, conclut la même source.