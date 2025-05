Journée mondiale de la liberté de la presse : le SYTJUST rend hommage aux journalistes sénégalais

À l’occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai 2025, le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a adressé un message fort de reconnaissance à l’endroit de tous les professionnels des médias du Sénégal.

Dans un communiqué rendu public, le SYTJUST félicite chaleureusement les femmes et les hommes de presse qui, « au prix de multiples sacrifices », œuvrent chaque jour pour garantir un accès libre, pluraliste et responsable à l’information.

Le syndicat souligne l’importance du rôle joué par la presse sénégalaise, en particulier dans un contexte marqué par des défis démocratiques majeurs tant au niveau national qu’international.

« La presse contribue activement au renforcement de l’État de droit, à la consolidation de la démocratie, à la promotion de la liberté d’expression et à la défense des droits humains », a souligné le SYTJUST.

Le syndicat a également salué le professionnalisme, la résilience et l’indépendance des organes de presse qui accompagnent, avec rigueur et éthique, les combats citoyens pour une justice équitable, transparente et accessible à tous.

Le SYTJUST réaffirme son engagement indéfectible aux côtés des médias pour la défense des libertés fondamentales et la promotion d’un espace public sain, informé et respectueux des principes démocratiques.