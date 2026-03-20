“Le Sénégal n’a pas besoin de ce type de rhétorique.”, la réponse de Issa Sene á Bah Diakhaté

Bah Diakhaté, Vos propos ne sont ni une analyse, ni une critique constructive. Ils relèvent d’une attaque personnelle grossière, indigne d’un débat public sérieux.

Réduire Waly Diouf Bodiang à une caricature de “fidélité servile” est non seulement irrespectueux, mais surtout révélateur d’une profonde méconnaissance de l’engagement politique et de la notion même de loyauté.

Oui, Waly Diouf Bodiang est loyal.

Mais dans toute société structurée, la loyauté envers un projet, des convictions et une vision n’est pas une tare — c’est une vertu.

C’est même ce qui distingue les hommes constants des opportunistes errants.

Vous parlez de mérite ?

Le mérite ne se limite pas à créer une entreprise. Il réside aussi dans la capacité à servir l’État, à assumer des responsabilités stratégiques, et à porter avec rigueur des missions d’intérêt national.

Diriger une institution comme le Port autonome n’est ni une récompense tombée du ciel, ni un hasard : c’est une charge qui exige compétence, discipline et sens élevé du devoir.

Quant à Maïmouna Ndour Faye, nul ne conteste son parcours ni son mérite. Mais l’opposer de manière aussi caricaturale à Waly Diouf Bodiang relève d’une tentative maladroite de division et de simplification abusive.

Le Sénégal n’a pas besoin de ce type de rhétorique.

Il a besoin de respect, de rigueur intellectuelle et d’un débat à la hauteur des enjeux.

Enfin, venant d’un homme qui a choisi de rompre avec les exigences fondamentales de l’engagement et de la discipline, vos leçons de loyauté prêtent, pour le moins, à sourire.

La grandeur ne se mesure ni à l’invective, ni à la posture.

Elle se mesure aux actes, à la constance et au service rendu à la Nation.

Le débat mérite mieux que vos outrances.

Issa Sene le patriote dégagiste