Le royaume de Cagnout : Généalogie de la dynastie Abeudj du Kassa en basse Casamance

Le Cagnout. Le village de Ouyoho. Au coeur du Kassa. En Basse Casamance. A quelques encablures des royaumes de Oussouye, de Mlomp. Un royaume consolidé. Une dynastie retraçable. Sikatibo Abeudj. Dernier roi décédé il y’ a bientôt 8 ans. A l’image des autres rois Joola, celui de Abeudj porte une tutélature royale qui renvoie toujours à l’abondance des vaches. Animal sacré. Signe de puissance et de richesse. Sikatibo signifiant en Joola : ils ont laissé les vaches. Les tutélatures de Sibiloumbaye Diédhiou et feu Sibikouyane Sambou respectivement roi de Oussouye et de Djicomole/Mlomp renvoient aussi aux vaches.

Sikatibo Abeudj décédé, le Cagnout cherche son Roi. Dans la pure tradition Joola. Un choix qui n’est jamais héréditaire. Un choix mystique car les rois ajamaat sont d’abord des prêtres porteurs ou détenteurs d’un grand fétiche. Un choix qui peut durer une dizaine d’années, voire plus ou moins. Finalement, Cagnout a eu son Roi intérimaire sous le nom de Simemboukhal Sambou. Une titulature qui renvoie toujours aussi x vaches (poile de la vache).

Avant Simemboukhal Sambou, le Cagnout en avait connu sur une longue période qui a commencé avec Akossobo Abeudj suivi dans l’ordre de :