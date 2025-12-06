Le prix du carburant révisé á la baisse : Les nouveaux tarifs appliqués dès ce samedi

Comme annoncé vendredi par le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, les prix des hydrocarbures ont été révisés à la baisse.

La Commission de régulation du secteur de l’Énergie (CRSE) a confirmé que la nouvelle tarification des produits pétroliers prend effet à partir du samedi 6 décembre 2025 à 18 heures. Le litre de supercarburant passe de 990 FCFA à 920 FCFA, tandis que celui du gasoil est ramené de 755 FCFA à 680 FCFA.