Le Portugal reconnait un État de Palestine

Le Portugal reconnait un État palestinien, a déclaré dimanche 21 septembre le ministre des Affaires étrangères Paulo Rangel, emboîtant le pas au Royaume-Uni, au Canada et à l’Australie, et précédant d’autres pays qui ont annoncé qu’ils le feraient lundi, dont la France. « Reconnaitre l’État de Palestine est (…) l’accomplissement d’une politique fondamentale, cohérente et largement acceptée », a-t-il déclaré à des journalistes à New York, avant l’Assemblée générale annuelle de l’ONU qui s’ouvre lundi. « Le Portugal prône la solution à deux États comme la seule voie vers une paix juste et durable, une paix qui favorise la coexistence et des relations pacifiques entre Israël et la Palestine », a-t-il ajouté.

