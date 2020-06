Le beau-père de James affirme qu’il voulait signer à l’Atétlico Madrid

Le beau-père du meneur de jeu du Real Madrid, James Rodriguez, a expliqué que le joueur voulait rejoindre l’Atletico Madrid l’été dernier.

« À mon avis, en tant que père adoptif de James, je pense qu’en raison de sa fille, rester en Espagne était la meilleure possibilité et surtout s’il pouvait rester à Madrid », a déclaré Juan Carlos Restrepo, selon le média colombien Gol Caracol.

« James aurait préféré aller à l’Atletico. Cela ne signifie pas qu’il n’y a eu aucune tentative ni appréciation de la part d’autres clubs. Il se sent à l’aise en Espagne, sur le plan personnel, et n’était pas convaincu par le fait de changer de pays », a ajouté Restrepo.

« Mais au final, Madrid, qui veut dominer en Espagne et dans le monde, considère toujours le joueur comme important pour son équipe et a décidé de ne pas le vendre. C’était la position officielle. »

Le contrat du milieu de terrain colombien au real expire en 2021 et AS a déclaré que Manchester United, Everton, la Juventus et le Napoli font partie des clubs intéressés par sa venue