L’APIX se dote d’un guichet unique pour simplifier les procédures foncières

L’agence pour la promotion des investissements et des Eden grands travaux (APIX) a officiellement lancé, mardi , un guichet unique foncier dont l’ambition est de faciliter, simplifier et accélérer l’ensemble des procédures liées à l’acquisition à l’affectation et à l’immatriculation des terrains pour les porteurs de projets.

” A travers ce guichet unique pour l’investissement, nous levons une contrainte majeure pour l’investissement privé en permettant un accès sécurisé et rapide” au foncier, a dit la directrice de l’administration des zones économiques à l’APIX.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement de cet instrument, Cathy Ciss a insisté la visibilité qu’offre cet instrument pour l’accès au foncier , en permettant l’ouverture et le développement de l’investissement privé au sénégal.

” La mise en place de ce guichet encourage les investissements par ce que l’accès au foncier , transparence et la méconnaissance des procédures ont toujours constitué un frein “, a rappelé Cheikh Oumar Bâ , ministre conseiller à la presidence de la Republique.

Le directeur de l’agence nationale de l’aménagement du territoire, Tidiane Sidibé, a salué le lancement de ce guichet unique, affirmant qu’il n’y a pas de politique d’investissement privé « sans foncier lisible, sécurisé, maîtrisé et équitablement accessible ».

Selon le président de l’association des maires du Sénégal (AMS) , Oumar Ba , ce mécanisme va simplifier les différents défis que les investisseurs rencontraient jusque-là