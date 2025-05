José « Pepe » Mujica, l’ancien guérillero qui a gouverné l’Uruguay de 2010 à 2015, anticonsumériste au verbe haut et figure de la gauche latino-américaine, est décédé ce mardi 13 mai à l’âge de 89 ans, a annoncé l’actuel président Yamandu Orsi.

« C’est avec une profonde douleur que nous annonçons que notre camarade Pepe Mujica est décédé. Président, militant, référent et guide. Tu vas beaucoup nous manquer, cher vieux », a écrit Yamandu Orsi sur le réseau social X. Surnommé le « président le plus pauvre du monde », Pepe Mujica avait révélé en début d’année que son cancer de l’œsophage diagnostiqué en mai 2024 s’était propagé et que son corps vieillissant ne supportait plus les traitements.

Dès l’annonce de sa mort, de nombreux dirigeants ou anciens dirigeants de gauche ont salué sa mémoire. José Mujica a cru « en un monde meilleur », a ainsi déclaré le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez. « Toute l’Amérique latine est en deuil », a pour sa part renchéri l’ancien président bolivien Evo Morales. En Colombie, le président Gustavo Petro, lui aussi ex-guérillero, a tenu à honorer un « grand révolutionnaire » tandis que le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a loué une « grandeur humaine (qui) a dépassé les frontières » et que son homologue mexicaine Claudia Sheinbaum a célébré en lui un « exemple pour l’Amérique latine et le monde entier », par sa sagesse et sa simplicité. « Merci pour tout le courage que tu nous as donné (…) Adieu Pepe », a quant à lui écrit Jean-Luc Mélenchon, le chef de file du parti de gauche radicale français La France insoumise (LFI).

José Mujica, dit « Pepe », était devenu célèbre dans le monde entier pour son refus des conventions à l’époque où il dirigeait l’Uruguay (2010-2015). Ce chantre de la frugalité, qui se disait « philosophiquement stoïcien », conduisait lui-même sa vieille Coccinelle et avait refusé de vivre dans la résidence présidentielle, préférant sa modeste ferme des environs de Montevideo. Il devait sa popularité à sa personnalité et à son verbe spontané, sans langue de bois et souvent polémique.

