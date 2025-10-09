Lancement du Roadshow MCTN : Cap sur une synergie numérique pour un Sénégal souverain

Le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) a donné le coup d’envoi de son Roadshow interministériel, avec une première étape symboliquement forte au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique (MISP).

Ce premier acte s’inscrit dans le cadre du New Deal Technologique, une initiative stratégique portée par le gouvernement pour accélérer la transformation numérique du Sénégal. L’objectif affiché est clair : renforcer la synergie d’action entre les ministères autour d’une vision commune d’un Sénégal digital, souverain et inclusif.

Au cœur des échanges : une problématique d’actualité majeure — « Comment veiller sur notre sécurité à l’ère du numérique ? ». À cette occasion, le MCTN a présenté plusieurs chantiers déjà engagés, tels que :

le développement de l’identité numérique,

la mise en place d’un guichet unique de services publics,

la construction de datacenters souverains pour l’hébergement des données nationales.

Autant de projets structurants qui traduisent la volonté du Chef de l’État de bâtir une infrastructure numérique robuste et résiliente, tout en garantissant la protection des citoyens et des données stratégiques.

Cette rencontre constitue une étape fondatrice dans la mise en œuvre d’une gouvernance numérique concertée, incarnée par le GouvNum, un cadre de pilotage placé sous l’autorité du Premier ministre. Elle illustre également l’importance d’une coordination étroite entre les ministères régaliens et techniques pour sécuriser les avancées du numérique.

Le Roadshow se poursuivra dans les prochains jours auprès d’autres ministères, avec pour ambition de renforcer la coopération numérique de l’État, harmoniser les efforts et accélérer l’exécution du #NewDealTechnologique.

https://youtu.be/q3ahaHM8DC0?si=uCpMgYD-Y9ISMv7d