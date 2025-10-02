Lancement imminent de 6 projets phares : L’annonce de Sonko

Le premier ministre et son gouvernement vont, très prochainement, procéder au lancement des grands chantiers de l’agenda national de transformation. Ce sont, essentiellement, des projets structurants phares du mandat du Président de la République. La question a été évoquée par le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, hier mercredi en conseil des ministres.

Il s’agit du projet de Grand Transfert d’eau, l’électrification et l’hydraulique rurales, l’identité numérique, la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda (composante standard), le renouvellement du parc automobile de transport de marchandises, le programme des coopératives agricoles. «Leur mise en œuvre diligente sera la priorité absolue de l’action gouvernementale», renseigne le communiqué du Conseil des ministres.