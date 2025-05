Lancement de PAVIE 2 : Ousmane Sonko insiste sur les priorités économiques du pays

Le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé que le Sénégal ne souffre d’aucune crise politique ni sociale, insistant sur la stabilité et la cohésion qui règnent actuellement dans le pays. Il s’exprimait ce jeudi lors de la cérémonie officielle de lancement de la phase 2 du Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales des Femmes et des Jeunes (PAVIE 2).

« Notre pays n’a pas de problème politique, nous n’avons pas de problèmes sociaux ou de société. Il y a une parfaite cohésion nationale », a déclaré le chef du gouvernement, soulignant que le seul véritable défi demeure d’ordre économique.

Selon lui, ce défi sera relevé grâce à la volonté affichée et aux compétences mobilisées au sein de l’administration et des partenaires du développement. « Nous avons un seul problème, celui économique, mais la détermination et les compétences sont là », a-t-il assuré.

« Les défis des entrepreneurs de Podor ne sont pas ceux de Kédougou ou Gossas », a-t-il indiqué.

Lancée, ce jeudi à Dakar, la phase 2 du Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales des Femmes et des Jeunes (PAVIE 2), une initiative présentée comme « un levier majeur de transformation économique du Sénégal. »