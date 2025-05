La température qui règne dans l’état d’esprit des uns en cette veille de tabaski (Par Mamadou Souleye Wone, Enseignant)

En cette veille de fête de tabaski coïncidant avec la mauvaise passe financière des sénégalais, ce n’est pas l’effervescence habituelle à pareil moment chez les tailleurs, les vendeurs de moutons et chez les autres commerçants.

Pourtant, le marché semble être bien achalandé en moutons et autres articles afférents à cette fête. Ainsi, lorsqu’on jette son regard sur les coins, sur les angles de rue des quartiers ou dans les foirails, on y voit que des têtes de mouton et quand on fait le tour des boutiques, les articles n’attendent que des clients.

Par ailleurs, Cette situation de morosité économique a amené certains pères de famille à ne pas savoir où donner de la tête et ils n’ont qu’un brin de sommeil pour refroidir leurs muscles pendant la nuit car leur esprit est tordu par l’achat d’un bélier afin de faire sourire la maisonnée en plus d’être acculés par leurs femmes mondaines qui leur exigent des habits qui ne sont point à la portée de leurs bourses.

Mais Leur état d’esprit contraste avec celui de leurs ’petits ́’insouciants qui se réjouissent déjà à l’idée que la fête du mouton point à l’horizon ou se pointe à l’horizon ou encore apparaît à l’horizon. Quant aux candidats à l’examen du baccalauréat, cette année, ils n’ont pas l’esprit en fête car ils sont à quelques jours de cette évaluation ô combien déterminante pour intégrer le monde du travail, bien sûr par voie de concours et ou pour poursuivre leurs études supérieures.

Cette année, contrairement aux années antérieures, les enseignants de l’élémentaire, non plus n’auront pas un esprit festif.

Pour cause, l’évaluation dite troisième trimestre est programmé tout juste après la fête de la tabaski. Ils se soucient du risque du désapprentissage né de l’interruption des enseignement/ apprentissage le temps de fêter la Tabaski avec faste ou avec magnificence en famille. Là-dessus, il faut souligner que cette attitude de la part de ces derniers dénote de leur désir ardent de voir les potaches réussir en masse contrairement aux idées reçues, qui estiment que la réussite des élèves n’a jamais été la préoccupation des enseignants.