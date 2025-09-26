Un vent de soulagement souffle sur le quartier de Néma 2 Ziguinchor, où l’entreprise Arezki a entrepris des travaux de réfection d’une route cruciale. Ces travaux, perçus comme une bouffée d’oxygène, sont salués par les habitants, qui y voient une étape essentielle pour le désenclavement et le développement de leur communauté.

​Masaer Dieng, résident de longue date à Néma 2, a exprimé la joie et la gratitude des habitants. “L’état dégradé de la route était un problème majeur, surtout en hiver,” a-t-il expliqué. “Cette route est vitale. Elle mène à l’hôpital régional, à la caserne des pompiers, et à l’université.” IL a également souligné que le futur de Ziguinchor repose sur le développement de ce secteur, en pleine expansion démographique.

Sidy Niang​, un autre habitant, a abondé dans le même sens, insistant sur l’importance du service à la communauté et de la cohésion sociale. “Nous devons nous réunir et nous entraider,” a-t-il affirmé, remerciant l’entreprise Arezki pour son engagement.

​Ces travaux ne sont pas seulement perçus comme une amélioration de l’infrastructure, mais comme un catalyseur pour le bien-être et le développement économique. Ils sont le fruit d’une intervention privée bien accueillie, mais les habitants espèrent que cette initiative sera le prélude à un engagement plus large. Sidy a ainsi lancé un appel à l’État et aux responsables locaux pour qu’ils continuent à investir dans l’amélioration des routes, y compris les voies secondaires, afin de garantir un accès complet aux services essentiels.

​L’initiative de l’entreprise Arezki met en lumière l’impact positif que les organisations privées peuvent avoir sur le développement des communautés. Elle souligne également l’importance d’une infrastructure routière de qualité pour le désenclavement et la cohésion sociale.