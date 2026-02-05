Communiqué de presse

La Ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Khady Diène Gaye, distinguée au Prix de l’Excellence lors de la 18ᵉ édition des Calebasses Awards, le 13 février prochain.

Dakar, le 03 février 2026 – La 18ᵉ édition des Calebasses Awards de l’Excellence se tiendra le vendredi 13 février 2026, à partir de 19h00, à l’Hôtel Pullman Teranga de Dakar.

Cet événement d’envergure nationale se déroulera sous la forme d’un gala de prestige organisé autour d’un dîner-débat, réunissant des personnalités de haut rang, des décideurs publics, des acteurs du secteur privé ainsi que des représentants de la société civile, dans un cadre dédié à la célébration de l’excellence et à la réflexion stratégique.

À cette occasion, Mme Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse et des Sports, sera honorée du Prix de l’Excellence pour services rendus à la Nation et au sport sénégalais.

Cette distinction prestigieuse lui sera attribuée au nom du mouvement sportif national par le Comité scientifique des Calebasses Awards de l’Excellence, en reconnaissance de son engagement constant en faveur de la jeunesse, du développement du sport et de la valorisation du capital humain.

Placée sous le thème :

« Comment articuler la Vision Sénégal 2050 avec les politiques publiques et les initiatives privées pour transformer le capital humain en opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour la jeunesse »,

cette édition se veut un espace de dialogue de haut niveau, favorisant la convergence entre la vision stratégique de l’État et les initiatives privées au service de l’emploi et de l’autonomisation des jeunes.

Dans le même esprit de reconnaissance du mérite et de l’engagement citoyen, l’honorable Doyen Alla Kane, ancien député, recevra le Prix du Citoyen Modèle, en reconnaissance de son parcours exemplaire et de son engagement constant au service de la Nation.

Un hommage particulier sera également rendu à Abdoulaye Seydi, atteint d’infirmité motrice cérébrale (IMC), devenu, en utilisant uniquement ses pieds, un dessinateur et infographiste ambitieux et talentueux, salué pour son courage, sa résilience et son dépassement de soi.

La cérémonie honorera par ailleurs le héros national Sadio Mané, pour son œuvre sportive, sociale et humanitaire, ainsi que feu Doudou Ndiaye Rose, pour sa précieuse contribution au rayonnement de la culture sénégalaise à travers le monde.

Le Gabon est le pays invité d’honneur de cette 18ᵉ édition, illustrant la dimension panafricaine des Calebasses Awards. D’autres personnalités de premier plan seront également distinguées pour leur contribution exceptionnelle au développement économique, social, culturel et sportif.

Le Gala des Calebasse Awards de l’Excellence est organisé par le Groupe Calebasses Consulting, une organisation forte de 18 années d’expérience, présente entre la France, les États-Unis et le Canada. Cet événement de référence bénéficie par ailleurs d’une reconnaissance officielle de l’État de Memphis, confirmant son rayonnement et sa crédibilité à l’international.

Depuis près de deux décennies, les Calebasses Awards de l’Excellence s’imposent comme un rendez-vous majeur de reconnaissance du mérite, de l’engagement et de l’impact. La diversité des distinctions et hommages rendus lors de cette édition illustre une volonté affirmée de célébrer l’excellence sous toutes ses formes et de valoriser les figures qui inspirent la Nation.