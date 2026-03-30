La Culpabilité : Ce bourbier qui nous ronge de l’intérieur (Par Doyen Ismaila MBAYE)

La culpabilité nous tétanise et nous ronge de l’intérieur . Elle devient ainsi un bourbier dans lequel notre vie s’enfonce. Inexorablement. La culpabilité se manifeste à travers les attitudes suivantes:

•⁠ ⁠Faible estime de soi et dépendance affective: ” Je dois faire ceci…Sinon que va t-on penser de moi ?

•⁠ ⁠Faire pour être aimé : ” je suis aimé pour ce que je fais (amour de concupuscence) et.non pour ce que je suis”( amour de bienveillance).

•⁠ ⁠Injonctions paradoxales : ” je ne peux pas être heureux et me réjouir pendant que beaucoup de gens

-Façon de se juger: ” je suis un égoiste, je devais…

•⁠ ⁠Difficulté à dire non : ” Quand je dis oui alors que je pense non, je me sens coupable de ne pas me respecter moi-même. Quand je dis non et que je pense non , je me sens coupable vis à vis de l’autre parce que je n’ai pas été gentil avec l’autre.

Difficulté à entendre non : ” Si je demande quelque chose à autrui et qu’on me dise non je me sens coupable de l’avoir sollicité et de le déranger et il va me le reprocher.

En plus je me sens coupable vis à vis de moi même de me sentir humilié.