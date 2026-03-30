La Confiance : Entre risque de déception et moteur de motivation (Par Doyen Ismaila Mbaye)

La Confiance est le fruit de la confiance méritée, mais aussi une haute forme de motivation. Avoir confiance, c’est un peu comme être aimé. Faire confiance c’est un peu comme aimer.; on fait confiance aux autres, on voit leur valeur et leur potentiel, on les aide et les encourage. S’ils ne répondent pas à cette confiance, cette confiance se dégradera. Lorsqu’on fait confiance aux autres on court le risque d’être déçu. C’est le prix à payer. Il faut alors faire preuve de sagesse. La confiance est une valeur qui se matérialise par des actes, il faut savoir subordonner ses sentiments à des valeurs. Faire des dépots dans son compte bancaire émotionnel pour rassurer

Montrer de l’empathie , de la compréhension et offrir un soutien, un encadrement. Faire confiance est un acte de foi . Avoir foi à quelqu’un lui permet de renforcer sa propre foi et de s’élever à la hauteur des défis. Affirmer le potentiel des gens. Affirmez le potentiel de vos enfants. Croyez en eux non en ce que vous voyez , mais en ce que vous ne voyez pas- leur potentiel. Comme le dit le poéte Goethe” traite un homme tel qu’il est, et il restera tel qu’il est; traite un homme comme ce qu’il peut et doit devenir et il deviendra ce qu’il peut et doit devenir . Développement personnel Soft Skills.