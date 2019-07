Koulibaly s’attaque à la presse : « Arrêtez de mentir »

Kalidou Koulibaly solde ses comptes. En zone mixte, après la victoire du Sénégal sur le Kenya, le roc sénégalais s’en est violemment pris à la presse.

« Il y avait beaucoup de questions qui se posaient autour de notre équipe, après la défaite contre l’Algérie. Je ne sais pas d’où ça vient. Peut-être que ça vient de vous (les journalistes). C’est dommage, parce que le Sénégal est une grande nation et on l’a montré ce soir », a-t-il martelé.

« Le plus important, c’est qu’on soit qualifié et que toutes les questions autour de l’équipe n’ont pas lieu d’être. » Koulibaly, de poursuivre avec des mots plus durs : « Arrêtez de mentir. Vous dites que Sadio Mané bénéficie de privilèges. Il n’en est rien. Arrêtez de mentir ».