Kolda : A. Woury Ba tué lors d’une cérémonie de Kankourang, le suspect arrêté

Le Commissariat Central de Kolda a procédé, dimanche 21 septembre 2025, à l’arrestation d’un individu pour « homicide volontaire ». Le suspect a été interpellé sur les lieux mêmes du drame, dans le quartier Sikilo Est, où se tenait une cérémonie culturelle de « Kankourang ».

Selon les premiers éléments de l’enquête, une violente altercation aurait éclaté entre la victime et le mis en cause. Au cours de l’empoignade, ce dernier aurait utilisé un couteau pour porter un coup fatal à la gorge de son adversaire, entraînant une mort immédiate.

L’intervention rapide de la Brigade de Recherches a permis de neutraliser le suspect avant toute tentative de fuite. Il a été placé en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent pour préciser les circonstances de ce meurtre survenu lors d’un rituel appelé « lavage ».