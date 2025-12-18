Kharakheyna et Khossanto : 9 orpailleurs tués dans un éboulement

Des éboulements sur des sites d’orpaillage ont fait au moins neuf (9) morts dans la région de Kédougou, dont six (6) à Kharakheyna et trois (3) à Khossanto.

Le drame le plus grave s’est produit dans la nuit de mercredi, aux environs de 2 heures du matin, sur le périmètre d’exploitation d’Afrigold, à Kharakheyna. Selon le correspondant de la RFM dans la zone, l’éboulement a coûté la vie au moins six (6) orpailleurs. Plusieurs personnes seraient encore coincées dans les galeries, rendant les opérations de secours particulièrement difficiles.

Un autre accident mortel a été enregistré dans le département de Saraya, précisément à Khossanto, où trois (3) orpailleurs ont perdu la vie. D’après les informations rapportées par la RFM, les victimes tous orpailleurs, s’étaient rendus sur le site aux environs de 4 heures du matin à la recherche de produits aurifères.

Leur absence prolongée a prolongé l’inquiétude de leurs proches afin de s’enquérir de leur nouvelle. Sur place, ils ont constaté la chute d’une grosse prière ainsi que la présence d’un sac appartenant aux orpailleurs laissés à proximité.

Dans un élan de solidarité, ils ont entrepris de dégager les gravats, c’est ainsi qu’ils ont découvert sous les décombres les corps sans vie de leurs compatriotes.

Ce nouvel incident remet au premier plan les risques liés aux activités minières et la nécessité de renforcer les mesures de sécurité afin de prévenir de tels drames.