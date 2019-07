Keur Massar : Un Imam prédateur sexuel, s'isolait dans les toilettes avec....

L’Unité 14 des Parcelles Assainies de Keur Massar est secouée par un scandale sexuel mettant en cause l’adjoint de l’Imam de la mosquée. Selon L’Observateur, le mis en cause, chargé d’enseigner le Coran et la langue arabe, profitait des moments libres pour s’isoler dans les toilettes avec des gamines de 4 ans.

Surpris par une enseignante, lmam Niang, dont le manège durait depuis très longtemps, a sollicité un arrangement à l’amiable avant de prendre la fuite. Il est activement recherché par la Gendarmerie. Résultat des courses, les parents se ruent vers les hôpitaux avec leurs filles pour se faire une religion.