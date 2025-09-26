Karang : Un passeur présumé interpellé après une tentative de trafic de 16 migrants vers Betenty

L’enquête menée par les policiers de la DNLT a rapidement mis en lumière le rôle central du suspect. L’analyse de son téléphone portable a permis de découvrir des preuves audio, identifiées comme des messages WhatsApp, qui ont clairement révélé son activité de recruteur pour le réseau de passeurs . Confronté à ces éléments matériels, le mis en cause a finalement reconnu les faits qui lui sont reprochés .

Le suspect est poursuivi pour “association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime et mise en danger de la vie d’autrui”.