Kaolack : mort tragique d’un homme dans un incendie à Diamaguène Extension

Un incendie tragique s’est déclaré à Diamaguène Extension, dans la commune de Kaolack. La victime, O. T., père de famille souffrant de problèmes de vision et éprouvant également des difficultés pour se déplacer, a perdu la vie dans les flammes.

Selon plusieurs sources, le feu s’est propagé très rapidement, ne laissant aucune chance à la victime de s’échapper. Coincé à l’intérieur de la maison, il n’a malheureusement pas pu être secouru à temps. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie.