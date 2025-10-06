Kaolack : l’éffondrement d’une dalle d’immeuble fait 2 morts et 7 blessés graves

Le bilan de l’effondrement d’une dalle de bâtiment de type R+2 survenu ce dimanche à 20h25 dans le quartier de Passoire (Kaolack) s’est alourdi à deux morts.

Les victimes sont une femme et un homme qui participait aux opérations de secours.

Opérations de sauvetage en cours

Les éléments des Sapeurs-pompiers de Kaolack poursuivent actuellement les opérations de sauvetage pour tenter de retrouver d’éventuels survivants sous les décombres.

Plusieurs blessés sont également enregistrés et ont été conduits à l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass pour une prise en charge d’urgence.

Dakaractu