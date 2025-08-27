Kafountine : 34 candidats à l’immigration irrégulière interpellés par la gendarmerie

Une opération menée par la brigade de gendarmerie de Kafountine, sous le commandement de l’adjudant Ngom, a permis l’interpellation de 34 candidats à l’immigration irrégulière dans la nuit du mardi 27 août 2025, aux alentours de 2 heures du matin.

Selon des sources proches de l’enquête, 25 des personnes arrêtées sont de nationalité sénégalaise, tandis que les autres sont originaires de la Gambie. Parmi les migrants interpellés figurent quatre femmes, dont deux accompagnées de leurs enfants.

Au moment où nous écrivons ces lignes, l’ensemble des candidats à l’émigration clandestine est placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Kafountine, en attendant la suite de la procédure.