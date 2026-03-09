Les détracteurs du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, seront sevrés de l’un des leurs. Et c’est l’un des plus actifs défenseurs de Pastef qui se retrouve à nouveau en prison. Alassane Fall, plus connu sous le nom de « Alassane Bou Sonko », a été arrêté par les gendarmes de la Section de recherches de Colobane, suite à l’autosaisine du Procureur de la République.

Auditionné par les gendarmes, Alassane Fall, qui n’a pas pu convaincre de son innocence, a été déféré au parquet. Aujourd’hui, tout porte à croire que le Procureur de la République, qui semble vouloir sonner la fin de la récréation, a décidé de sévir contre les insulteurs de Diomaye. Il vient ainsi de rejoindre la citadelle de Rebeuss.

Ce n’est pas la première fois que l’homme retrouve cet endroit. Il fait partie du lot des milliers de détenus politiques emprisonnés sous Macky Sall, lorsque ce dernier avait décidé de barrer la route du Palais à Ousmane Sonko.

Remis en liberté à la suite de la loi d’amnistie votée en décembre 2023, il était depuis lors livré à lui-même. À de nombreuses reprises, il avait fait appel à l’aide de ses frères de parti et crié son désarroi sur plusieurs plateaux de télévision, allant même jusqu’à solliciter une aide pour quitter ce pays pour lequel il dit s’être battu corps et âme. Dans l’une de ses vidéos les plus virulentes, il avait évoqué ses difficultés financières, allant jusqu’à affirmer qu’il peinait à payer le loyer de sa chambre.