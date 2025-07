Les policiers de la Division de Cybersécurité de Dakar ne vont pas chômer ce mardi. En plus de Madiambal Diagne, le patron du groupe “Avenir Communication”, l’activiste-politicien,, Ardo Gningue, originaire de Tivaouane va aussi déférer à sa convocation. Il sera auditionné suite à une série de posts qu’il a publiée sur son compte Facebook où il a affirmé le leader de Pastef aurait reconnu fréquenter une p… dans le salon Sweet-Beauté.

Dans ces différents pots, l’homme ancien membre de Pastef et aujourd’hui entièrement passé à l’APR où il a bénéficié de privilèges pendant le dernier mandat de Macky Sall a fait savoir qu’il a pris ses distances avec le Pastef et Ousmane Sonko en 2021 à la suite de l’affaire Adji Sarr. Et ne se limitant pas à cette précision, l’homme a assimilé le salon à un endroit où des prostituées proposent leurs services. Provocateur inconscient -puisqu’il bat toujours sa coulpe quand il est devant les juges-, Ardo Gningue est un habitué des délits d’opinion.

Lors de sa dernière arrestation, le 10 mars dernier, Ardo Gningue avait passé une dizaine de jours en détention avant d’être remis en liberté à la suite d’un procès qui avait vu l’activiste reconnu “coupable de propositions contraires aux bonnes mœurs” et condamné à deux ans de prison avec sursis, une peine assortie d’une amende de 200 000 F CFA. Au préalable, face au tribunal, il avait dit regretter ses propos et fait amende honorable. Mais, avec cette nouvelle affaire, tout porte à croire que ce sont les avocats du mis en cause qui seront dans une position inconfortable…